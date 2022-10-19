Фердинанд: «МЮ» должен выйти и диктовать свои условия в матче с «Тоттенхэмом»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился ожиданиями от матча 12-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур», который состоится сегодня, 19 октября.
«Думаю, «Манчестер Юнайтед» должен обыграть «Тоттенхэм». Это будет напряжённый матч, и я думаю, что в этой встрече будет много событий. Но это зависит от множества факторов. Будет ли Рашфорд в старте? А Роналду? Будет интересно посмотреть.
Мне не кажется, что между этими командами есть что-то особенное. «Манчестер Юнайтед» должен выйти и диктовать свои условия. «Красные дьяволы» будут играть дома, на «Олд Траффорд». В итоге это всё выглядит как перспектива забрать три очка. Надеюсь, игроки это понимают», — приводит слова Фердинанда Manchester Evening News.
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- 19 октября 2022
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