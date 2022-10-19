Хави: слова Нагельсмана о Гави? Каждый имеет право на мнение

Главный тренер испанской «Барселоны» Хави прокомментировал слова главного тренера мюнхенской «Баварии» Юлиана Нагельсмана о личном трофее полузащитника каталонцев Гави.

«Трофей Гави? Абсолютно заслуженно, пользуясь случаем, хочу поздравить его, Левандовского и Алексию Путельяс. Нагельсман? У каждого есть право на мнение. Теперь мы нацелены на командные трофеи», — приводит слова испанского специалиста с пресс-конференции перед матчем с «Вильярреалом» Mundo Deportivo.

Гави стал обладателем приза лучшему молодому игроку года по версии издания France Football. Главный тренер «Баварии» заявил, что игрок его команды Джамал Мусиала и полузащитник «Боруссии» Дортмунд Джуд Беллингем больше заслуживают награды.

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