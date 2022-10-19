«Алания» получила шеврон за самую зрелищную игру в Первой лиге

Футболисты «Алании» на игру со «СКА-Хабаровск» вышли в форме с особым шевроном за самую зрелищную игру в прошлом сезоне. Футбольная национальная лига специально разработала и презентовала его клубу – он выполнен в золотом цвете с логотипом Первой лиги, а внизу присутствует надпись «Самая зрелищная команда». Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Согласно специально разработанному лигой алгоритму, суммарный индекс агрессивности владикавказского клуба в прошедшем сезоне составил – 10,811 (средний показатель по сезону – 1,351). Второе место принадлежит поднявшемуся в РПЛ «Торпедо» – 6,359 (средний показатель – 0,795). На третьей строчке также вышедший в Премьер-Лигу «Оренбург» – 5,679 (средний показатель – 0,710). Среди критериев учитывалось количество голов, ударов по воротам, передач в последнюю треть поля, отборов и подборов в последней трети, передач в штрафную площадь и интенсивности прессинга.