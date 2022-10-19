Промес — Брызгалову после подаренной футболки: спасибо большое, братуха!

Нидерландский нападающий «Спартака» Квинси Промес после матча группового этапа Кубка России с «Факелом» (2:1) поблагодарил защитника воронежцев Сергея Брызгалова за подаренную футболку.



«Спасибо большое, братуха! (сказал Квинси после того, как получил футболку от Брызгалова. — Прим. «Чемпионата»), — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



В сентябре 2022 года после матча команд в рамках Российской Премьер-Лиги («Спартак» выиграл 3:0) Брызгалов попросил у Промеса футболку, но нидерландский форвард удивился, что Брызгалов не отдал свою футболку в ответ. «Давай, ты тоже!» — воскликнул Промес на русском языке. После этого защитник сообщил, что у него всего одна футболка. Тогда игроки договорились обменяться футболками после следующего очного матча.

Промес на русском поблагодарил Брызгалова за подаренную футболку:

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