Каземиро выйдет в старте «МЮ» на матч с «Тоттенхэмом», Роналду остался в запасе

Сегодня, 19 октября, состоится матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» примет лондонский «Тоттенхэм Хотспур». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток главного арбитра матча Саймона Хупера прозвучит в 22:15 мск.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа — Диогу Дало, Рафаэль Варан, Лисандро Мартинес, Люк Шоу — Каземиро, Фред, Антони, Бруну Фернандеш — Джейдон Санчо, Маркус Рашфорд.

«Тоттенхэм»: Уго Льорис — Кристиан Ромеро, Эрик Дайер, Бен Дэвис, Мэтт Доэрти — Родриго Бентанкур, Ив Биссума, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Иван Перишич — Сон Хын Мин, Гарри Кейн.

«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место турнирной таблицы АПЛ, набрав после девяти встреч 16 очков. «Тоттенхэм» располагается на третьей строчке, у подопечных Антонио Конте 23 очка в 10 матчах.

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