«Нет никакой воспитательной меры». Федотов — об отсутствии Карраскаля в матче с «Торпедо»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему нападающий армейцев Хорхе Карраскаль пропустил игру Фонбет Кубка России с «Торпедо» (0:1).

«Карраскаль? У него медицинские показатели. Мы помним стык, из-за которого произошёл в дерби весь сыр-бор с фэйр-плей. Хорхе — мужик, боец, рвался, но не восстановился.



Нет никакой воспитательной меры. Надо воспитывать футболом. Лишать игрока его любимой профессии — не воспитательная мера», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Армейцы уступили команде Андрея Талалаева второй раз в сезоне. Первый раз красно-синие уступили черно-бёлым в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 1:0. Тогда единственный гол забил Стефан Шапич. В матче третьего раунда Кубка России команда Владимира Федотова сумела взять верх над автозаводцами со счётом 2:0.



В сегодняшней игре автозаводцы открыли счёт в матче на 11-й минуте.