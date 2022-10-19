Федотов: у ЦСКА была возможность экспериментировать в матче с «Торпедо»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о перестановке в линии обороны своей команды в матче с московским «Торпедо» в сравнении с прошлой встречей армейцев со «Спартаком».
«Сегодня было интересно посмотреть нашу экспериментальную защиту. Набабкину требовалась пауза, Роша пока не готов после «Спартака». Посмотрели Зайнутдинова и Мухина на новых позициях, дали им их почувствовать. Есть пища для анализа и размышления. У нас была возможность экспериментировать. Для Ушакова — то же самое», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Сегодня, 19 октября, состоялся матч 4-го тура Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Торпедо». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. По окончании матча победу праздновали футболисты «Торпедо» — 1:0. Единственный гол в матче забил полузащитник Марио Чурич, реализовав 11-метровый удар.
- 19 октября 2022
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