Джеррард: игроки «Астон Виллы» лучше, чем показывает их положение таблица АПЛ

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард прокомментировал положение своей команды в турнирной таблице английской Премьер-лиги (16-е место).

«Я думаю, что каждый тренер и менеджер, с которым вы разговариваете, будет говорить о необходимости времени и бла-бла-бла, но я не собираюсь ни от чего прятаться. Я хочу, чтобы меня оценивали здесь и сейчас, я полностью понимаю, в каком положении мы находимся и насколько важно провести положительную неделю с точки зрения результатов.

Мы хотим поднять настроение фанатам, мы хотим бороться, я хочу провести команду через этот период, потому что мы чувствуем, что очень близки к его окончанию, наше последнее выступление показало это.

Я хочу сделать эту команду более сильной, чем она есть сейчас, ведь я знаю, что эти игроки лучше, чем показывает их положение турнирная таблица. У меня есть полное доверие, вера и уверенность в себе и в этих игроках. Я думаю, что нам не хватает крупных футболистов. Многие подписания, которые мы планировали сделать, оказались недоступны. Я думаю, с этими игроками мы могли бы быть на более высокой позиции», — цитирует Джеррарда talkSPORT.

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