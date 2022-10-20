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«Я в восторге». Юрген Клопп высказался о победе над «Вест Хэмом»

«Я в восторге». Юрген Клопп высказался о победе над «Вест Хэмом»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о матче 12-го тура Английской Премьер-лиги с лондонским «Вест Хэм Юнайтед». Команда из Ливерпуля победила с минимальным счётом 1:0.

«Я в восторге. Многие моменты были действительно хороши. Пока мы играли в футбол, мы были выдающимися игроками и доставляли «Вест Хэму» много неприятностей, но единственная проблема заключалась в том, что мы не играли в этот футбол все 95 минут. Они увеличили опасность для нас, выпустив на поле Михаила Антонио и других игроков, и они представляли реальную угрозу с длинными передачами, и нам пришлось внезапно защищаться. Мы знали это, я не стою здесь и не думаю, что это должна быть лёгкая игра для нас, но мы добились результата, и я думаю, что мы заслужили этот результат. В конце концов, не то чтобы удача всегда была на нашей стороне, но, возможно, сегодня она у нас была – смотрите на это, как хотите. Это на три очка больше, чем поражение», – приводит слова Клоппа BBC.

Благодаря этой победе «Ливерпуль» поднялся на седьмое место турнирной таблицы чемпионата, набрав 16 очков. «Вест Хэм» остался на 13-м месте, у «молотобойцев» в активе 11 набранных очков.

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