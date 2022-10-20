Ди Марцио: перегоры по новому контракту Леау и «Милана» будут сложными
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«Милан» и португальский нападающий Рафаэл Леау начали переговоры о новом контракте, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио в социальной сети.
Представители обеих сторон уже провели встречу между собой, которая длилась больше часа. Но одним разговором всё не закончится и стороны встретятся повторно в скором времени, сообщил источник.
По информации Ди Марцио, переговоры планируются на долгий срок и проходить они будут тяжело, так как футболистимеет очень высокие требования по контракту.
Рафаэл Леау выступает за «Милан» с сезона-2019/2020, в итальянский клуб игрок перешёл из «Лилля». В текущем сезоне Серии А на счету португальца четыре гола и столько же голевых передач в девяти играх.
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