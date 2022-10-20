«Не буду оправдываться. Нужно попадать в ворота». Сторожук — о поражении от «Пари НН»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук подвёл итоги матча Кубка России с «Пари НН». Встреча в Нижнем Новгороде завершилась победой хозяев 1:0 благодаря голу Шильцова на 49-й минуте.
«Поздравляю «Пари НН» с победой. Что можно сказать? Чтобы выигрывать, нужно забивать. Появляться, добегать, оказываться в позициях, с которых забивают. Как минимум попадать в ворота. Казалось бы, неплохо начали и хорошо взаимодействовали, но потом соперник перехватил инициативу. Опасных моментов ни у наших, ни у чужих ворот особенно не было. Вся игра была в центре поля.
Очень недоволен переходными фазами. Мы много говорим об этом, о переключении. Но не буду оправдываться. О факторах свежести и дороги мы уже говорили. Нужно проявлять характер. Как таковой ротации у нас нет, чтобы на что-то рассчитывать. Будем готовиться ко встрече с той же командой, но уже в чемпионате. Мы никуда не уезжаем из Нижнего Новгорода – здесь и будем готовиться, восстанавливаться и приводить в порядок ребят к следующему матчу», – сказал Сторожук на пресс-конференции.
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