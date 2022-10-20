Анчелотти: Вальверде — ненормальный! Благодаря его голам моя работа в безопасности

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал игру полузащитника команды Федерико Вальверде.

«Федерико Вальверде — ненормальный! Я верю, что Федерико забьёт больше десяти голов в этом сезоне… Таким образом, моя работа в безопасности», — приводит слова итальянского специалиста в своём «твиттере» инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, Анчелотти в августе сказал Вальверде, что, если уругвайский хавбек не забьёт хотя бы 10 голов в этом сезоне, итальянец покинет клуб.

В текущем сезоне Вальверде забил шесть голов в 14 матчах в испанской Ла Лиге и Лиге чемпионов.

Вальверде («Реал» Мадрид) забивает с линии штрафной

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