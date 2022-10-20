Заболотный оценил недавнее дерби ЦСКА — «Спартак»
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Нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный оценил недавнее дерби армейцев со «Спартаком». Напомним, матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 завершился со счётом 2:2. В составе ЦСКА дубль оформил Фёдор Чалов, а за красно-белых забивали Александр Соболев и Антон Зиньковский.
«Слушайте, по-моему, отличное дерби. Счёт 2:2, какой хороший результат? У нас хорошая команда, «Спартак» тоже хорошая команда. Интересная игра получилась, туда-сюда», — приводит слова Антона Заболотного ТАСС.
Напомним, ЦСКА набрал 25 очков в 13 матчах нынешнего сезона чемпионата России и занимает третье место в турнирной таблице. «Спартак» (26) — на втором.
Интересные факты о главном дерби страны ЦСКА — «Спартак»
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