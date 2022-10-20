«Когда забил, хотел от радости пробежать всё поле». Шильцов — о голе «Краснодару»

20-летний полузащитник «Пари Нижний Новгород» Константин Шильцов прокомментировал итоги матча с «Краснодаром» (1:0) в матче группового этапа Кубка России.

«Эмоции наилучшие! Это мой первый гол за «Пари Нижний Новгород». Когда забил, хотел от радости пробежать всё поле (улыбается). Конечно же, мы довольны, что одержали важную победу в Кубке и с точки зрения турнирной таблицы, и с точки зрения психологии. Прервали неудачную серию. Это замечательно!



Игра получилась рваная, инициатива переходила то к нам, то к сопернику. Концовка выдалась нервной. Мы немного подсели. «Краснодар» завладел преимуществом. Но мы сумели выстоять и одержали в итоге победу.



Через два дня нам снова играть с этой командой, но уже в чемпионате. Настрой снова будет боевой. Будем действовать с высокой самоотдачей», — приводит слова Шильцова официальный сайт ФК «Пари Нижний Новгород».

Нижегородцы поднялись на первое место в турнирной таблице группы А, набрав восемь очков после четырёх проведённых встреч. Далее идут «Локомотив» (8), «Краснодар» (7) и «Химки» (1).