Главный тренер «Спартака» Абаскаль: мы не согласны с решением КДК

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что не согласен с решением Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по поводу конфликта с наставником ЦСКА Владимиром Федотовым. Решение комитета ещё не объявлено.



«Мы не согласны с решением КДК. Комментировать не будем», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, что сегодня, 20 октября, КДК РФС рассмотрел поведение наставника «Спартака» и главного тренера ЦСКА Владимира Федотова в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Между тренерами возник конфликт. Встреча ЦСКА и «Спартака» завершилась ничьей со счётом 2:2.

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