Согласны ли вы с дисквалификацией Федотова и Абаскаля?

КДК РФС дисквалифицировал главного тренера ЦСКА Владимира Федотова и наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля за перепалку в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги (2:2). Федотов получил два матча дисквалификации (один из которых – условно) и испытательный срок. Абаскаль отделался одним матчем дисквалификации и штрафом в размере 50 тыс. рублей.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: согласны ли вы с решением КДК дисквалифицировать Федотова и Абаскаля?
Проголосовать в опросе также можно по ссылке
Напомним, после матча Абаскаль на повышенных тонах пытался доказать что-то скамейке ЦСКА, на что Федотов ответил ему нецензурной бранью и назвал испанца клоуном. По причине этого наставники команд были вызваны на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, где рассматривалось их поведение.
- 20 октября 2022
-
15:56
-
15:33
-
15:27
-
15:26
-
15:26
-
15:19
-
15:19
-
15:15
-
15:09
-
15:07
-
15:02
-
15:00
-
14:56
-
14:50
-
14:37
-
14:05
-
14:05
-
13:56
-
13:53
-
13:24
-
13:16
-
13:12
-
13:10
-
13:07
-
12:55
-
12:41
-
12:33
-
12:28
-
12:21
-
12:05
-
11:55
-
11:54
-
11:53
-
11:49
-
11:39