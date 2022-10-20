Согласны ли вы с дисквалификацией Федотова и Абаскаля?

КДК РФС дисквалифицировал главного тренера ЦСКА Владимира Федотова и наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля за перепалку в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги (2:2). Федотов получил два матча дисквалификации (один из которых – условно) и испытательный срок. Абаскаль отделался одним матчем дисквалификации и штрафом в размере 50 тыс. рублей.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: согласны ли вы с решением КДК дисквалифицировать Федотова и Абаскаля?

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Напомним, после матча Абаскаль на повышенных тонах пытался доказать что-то скамейке ЦСКА, на что Федотов ответил ему нецензурной бранью и назвал испанца клоуном. По причине этого наставники команд были вызваны на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, где рассматривалось их поведение.