Юрий Сёмин заявил, что КДК не стоило дисквалифицировать Федотова и Абаскаля

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по матчу 13-го тура Российской Премьер-лиги ЦСКА — «Спартак» (2:2). Главные тренеры обеих команд получили дисквалификацию.

«Это эмоции. Считаю, что в футболе без этого не бывает. Никаких особенных, экстраординарных мер к ним предъявлять не надо было», – сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Ранее председатель КДК РФС Артур Григорьянц объяснил, за что были наказаны главный тренер ЦСКА Владимир Федотов и наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль.

Новость по теме Согласны ли вы с дисквалификацией Федотова и Абаскаля?

Видео: Обзор 13-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #22