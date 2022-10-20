Юрий Сёмин заявил, что КДК не стоило дисквалифицировать Федотова и Абаскаля
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по матчу 13-го тура Российской Премьер-лиги ЦСКА — «Спартак» (2:2). Главные тренеры обеих команд получили дисквалификацию.
«Это эмоции. Считаю, что в футболе без этого не бывает. Никаких особенных, экстраординарных мер к ним предъявлять не надо было», – сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Ранее председатель КДК РФС Артур Григорьянц объяснил, за что были наказаны главный тренер ЦСКА Владимир Федотов и наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль.
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Видео: Обзор 13-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #22
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