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Петер Шмейхель: «Манчестер Юнайтед» не нужны такие отвлекающие факторы, как Роналду

Петер Шмейхель: «Манчестер Юнайтед» не нужны такие отвлекающие факторы, как Роналду
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Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель прокомментировал поведение нападающего «красных дьяволов» Криштиану Роналду в матче 12-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (2:0).

«Впервые в жизни скажу, что разочарован Роналду. Часто я понимаю его ситуацию, но сейчас не могу оправдать его поведение. В команде переходный период, нам не нужны такие отвлекающие факторы, которым является Роналду», – цитирует Шмейхеля BBC.

Напомним, Роналду остался в запасе на этот матч и не выходил на поле вплоть до 90-й минуты встречи. Из-за этого португалец покинул скамейку запасных раньше финального свистка арбитра, хотя у него ещё была возможность выйти на поле.

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«МЮ» выдал лучший матч при тен Хаге. Но Роналду повёл себя токсично «МЮ» выдал лучший матч при тен Хаге. Но Роналду повёл себя токсично
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