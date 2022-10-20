Экс-защитник «Сити»: поведение Роналду разочаровывает. «МЮ» должен отпустить его в январе
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Бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс поделился мнением об уходе форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду со скамейки в концовке матча английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (2:0).
«Такое поведение одного из величайших игроков в момент, когда твоя команда побеждает, разочаровывает. Это неуважительно. У тен Хага были проблемы с ним в начале сезона, во время предсезонки и после неё. Думаю, что сейчас есть только один путь.
«Манчестер Юнайтед» должен договориться с Роналду в январе и отпустить его. Он подрывает работу тренера, поэтому будет лучше, если они просто разойдутся», – приводит слова Ричардса BBC Sport.
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