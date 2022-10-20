После ухода Галактионова в «Локомотив» и.о. главного тренера «Пари НН» станет его помощник

После ухода Михаила Галактионова в «Локомотив» тренером «Пари Нижний Новгород» на правах и. о. станет помощник Галактионова Антон Хазов. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

С большой долей вероятности Хазов будет руководить командой до начала зимней паузы, после чего клуб назначит нового тренера. Напомним, в следующем туре Российской Премьер-Лиги «Пари НН» примет «Краснодар». Матч состоится 22 октября, начало – в 14:00 мск.

В последний раз команда под руководством Галактионова выходила в матче 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Краснодаром». В этой встрече нижегородцы одержали минимальную победу со счётом 1:0.

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