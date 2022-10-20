Агбонлахор: Роналду — избалованное дитя. Уйти раньше в игре с «Тоттенхэмом» — позор

Бывший футболист сборной Англии Гэбриэл Агбонлахор прокомментировал поведение нападающего «красных дьяволов» Криштиану Роналду в матче 12-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (2:0).

«Роналду – избалованное дитя. «Манчестер Юнайтед» прекрасно играет с «Тоттенхэмом», но делает это без него. Когда его заменили в матче с «Ньюкаслом», он просто устроил скандал. Выражаю уважение тен Хагу за мужество, которое он проявляет, когда не ставит Роналду в стартовый состав. А уйти в тоннель, не дождавшись финального свистка, – просто позор», — цитирует Агбонлахора talkSPORT.

Напомним, Роналду остался в запасе на этот матч и не выходил на поле вплоть до 90-й минуты встречи. Из-за этого португалец покинул скамейку запасных раньше финального свистка арбитра, хотя у него ещё была возможность выйти на поле.

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