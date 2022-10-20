Тен Хаг одобряет уход Роналду из «МЮ» зимой. Трансферу может помешать зарплата португальца

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг одобряет уход в январское трансферное окно португальского нападающего Криштиану Роналду, сообщает в своих соцсетях журналист Джэйми Джексон.
Отмечается, что основная проблема заключается в зарплате 37-летнего футболиста, которая составляет € 574 тыс. в неделю. Это означает, что будет сложно договориться о потенциальной сделке в январе. Контракт Роналду с «МЮ» действует до лета 2023 года, в нём предусмотрена опция продления на один сезон.
В текущем сезоне на счету форварда 12 игр во всех турнирах за «Юнайтед», он забил два гола и отдал одну результативную передачу. Сообщается, что Роналду отказался выйти на замену в матче с «Тоттенхэмом» (2:0) и покинул скамейку запасных раньше финального свистка.
Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»:
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