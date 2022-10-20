Ширер: не преувеличу, если скажу, что Фернандеш выглядит счастливее без Роналду?

Бывший нападающий «Ньюкасла» и «Блэкберна» Алан Ширер прокомментировал игру португальского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша в матче 12-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (2:0).



«Не преувеличу ли я, если скажу, что Бруну Фернандеш выглядит счастливее без Роналду? Я просто посмотрел на его игру в матче с «Тоттенхэмом», на его энергичность, лидерские качества как в защите, так и в атаке, и подумал, что он дал команде очень многое. Он заслужил свой гол», – приводит слова Ширера Evening Standart.



В текущем сезоне 28-летний полузащитник провёл 14 матчей во всех турнирах за «МЮ», забив два гола и отдав одну результативную передачу.

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