«Фулхэм» разгромил «Астон Виллу» в матче АПЛ. Команда Джеррарда — на 17-м месте в таблице

Лондонский «Фулхэм» одержал победу над бирмингемской «Астон Виллой» в матче 12-го тура английской Премьер-лиги со счётом 3:0. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж».



На 36-й минуте счёт в игре открыл полузащитник Харрисон Рид. На 68-й минуте удвоил преимущество хозяев сербский нападающий Александр Митрович, реализовавший пенальти. На 83-й минуте автогол забил защитник «Астон Виллы» Тайрон Мингз.



«Фулхэм» после этого матча поднялся на девятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 15 очков после 11 матчей. «Астон Вилла» — на 17-й строчке, заработав девять баллов за 11 игр. В следующем туре «Фулхэм» сыграет в гостях с «Лидс Юнайтед», а «Астон Вилла» примет на своём поле «Брентфорд».