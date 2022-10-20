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«Фулхэм» разгромил «Астон Виллу» в матче АПЛ. Команда Джеррарда — на 17-м месте в таблице

«Фулхэм» разгромил «Астон Виллу» в матче АПЛ. Команда Джеррарда — на 17-м месте в таблице
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Лондонский «Фулхэм» одержал победу над бирмингемской «Астон Виллой» в матче 12-го тура английской Премьер-лиги со счётом 3:0. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж».

На 36-й минуте счёт в игре открыл полузащитник Харрисон Рид. На 68-й минуте удвоил преимущество хозяев сербский нападающий Александр Митрович, реализовавший пенальти. На 83-й минуте автогол забил защитник «Астон Виллы» Тайрон Мингз.

«Фулхэм» после этого матча поднялся на девятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 15 очков после 11 матчей. «Астон Вилла» — на 17-й строчке, заработав девять баллов за 11 игр. В следующем туре «Фулхэм» сыграет в гостях с «Лидс Юнайтед», а «Астон Вилла» примет на своём поле «Брентфорд».

Англия - Премьер-лига. 12-й тур
20 октября 2022, четверг. 21:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
3 : 0
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Рид – 36'   2:0 Митрович – 68' (пен)   2:1 Мингз – 83' (автогол)
Удаления: нет / Луис – 62'
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