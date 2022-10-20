Вильмар Барриос оценил важность Кубка России для «Зенита»

Колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос после матча 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» (2:1) оценил важность турнира для санкт-петербургской команды.



«Начался второй круг Кубка и настрой стал серьёзнее? Нет, я не думаю. С первого матча важность турнира была высока. Мы всегда готовимся побеждать. К сожалению, два выездных матча нам не слишком удались — мы их проиграли. Сегодня победили и сравнялись по очкам с «Крыльями».



Впереди ещё два матча, будем думать о них. Задача: занять как можно более высокое место в группе и одержать победы. Все игры важны, и готовиться нужно к каждой основательно», — передаёт слова Барриоса корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.