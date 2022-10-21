Эмери объяснил причины поражения «Вильярреала» от «Барселоны»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери высказался о причинах разгромного поражения «Барселоне» со счётом 0:3, а также поделился мнением о смерти бывшего вице-президента клуба Хосе Мануэля Льянесы.

«Я хочу сохранить память о Хосе Мануэле, потому что он начал наш футбольный проект много лет назад. Мы хотели посвятить победу его семье, передать его боевой дух, но не тут-то было. Вышла слепая игра, и теперь нам нужно сосредоточиться на матче в воскресенье [с «Альмерией»]. Я активно работал с Хосе в течение двух лет, и это те новости, которые очень сильно влияют на тебя.

Мы знали, что «Барселона» опасна, и нам не хватало ясности в последнем пасе и последнем действии. Они оказались более эффективными. Мы знали, что при счёте 1:0 нам нужно было держаться, потому что, если бы они забили второй, было бы сложнее. Мы не смогли этого сделать, было больно, но мы закончили встречу с высоко поднятой головой. Мы знали, что они должны выложиться по полной после поражения от «Реала», поэтому сейчас мы должны просто продолжать свой путь», — приводит слова Эмери издание Mundo Deportivo.

Левандовски («Барселона») оформляет дубль изящным ударом:

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