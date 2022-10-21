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Карим Бензема рассказал, что ему удалось осуществить три своих мечты

Карим Бензема рассказал, что ему удалось осуществить три своих мечты
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Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал, что он смог реализовать три своих мечты.

«Я осуществил три мечты, которые у меня были в жизни: купил дом для своей матери, подписал контракт с «Реалом», потому что это лучший клуб в мире, и выиграл «Золотой мяч». Я очень горжусь своей работой. Пять побед с «Реалом» в Лиге чемпионов? Это история, потому что мы знаем, как трудно выйти в финал. Я уже не говорю о том, чтобы выиграть её. Выиграть Лигу чемпионов очень сложно, но сделать это пять раз — это история. «Реал» — клуб с историей, и именно поэтому он лучший и всегда будет побеждать», — приводит слова Бензема официальный сайт клуба.

Напомним, ранее Бензема впервые в карьере стал обладателем «Золотого мяча».

Гол Бензема помог «Реалу» разгромить в гостях «Эльче»:

В честь Бензема выпустили золотую повязку на руку. Зачем он три года перематывает пальцы? В честь Бензема выпустили золотую повязку на руку. Зачем он три года перематывает пальцы?
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