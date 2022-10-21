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Кечинов: легионеры «Зенита» гораздо сильнее иностранцев ЦСКА или «Динамо»

Кечинов: легионеры «Зенита» гораздо сильнее иностранцев ЦСКА или «Динамо»
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов выделил причины доминирования «Зенита» в Российской Премьер-Лиге.

«В чём «Зенит» превосходит остальных? Во всём! Игра, состав — основа и те, кто в запасе сидит. А чтобы покупать нужных футболистов, нужны финансы. С этим в «Зените» вообще проблем нет.

Промес — да, это однозначно уровень Малкома, Клаудиньо. А если брать «Динамо», у меня есть сомнения. Какие легионеры так могут конкурировать с питерскими? Какой-то камерунец играет, из Израиля взяли защитника. Вендел или Барриос просто сильнее, на мой вкус. Про ЦСКА могу то же самое сказать. Да, есть добротные, хорошие футболисты, но зенитовские легионеры гораздо сильнее», – сказал Кечинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Валерием Кечиновым читайте на «Чемпионате»:

«Одна игра отбила желание тренировать». Легенде «Спартака» нет места в большом футболе «Одна игра отбила желание тренировать». Легенде «Спартака» нет места в большом футболе
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