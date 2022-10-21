Президент «Оренбурга»: отстранение Федотова не даст нам преимущества в матче с ЦСКА

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о дисквалификации главного тренера ЦСКА Владимира Федотова в преддверии матча с армейцами. Напомним, наставник ЦСКА дисквалифицирован на два матча (один из них – условно) из-за нецензурной перепалки с тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.

«Жаль, конечно, что его отстранили. Мы на него хотели бы посмотреть. Но, наверное, он будет сидеть на трибуне. Мне кажется, для ЦСКА это не такая большая проблема. Трудно судить, что будет в его отсутствии, но у него есть помощники.

У «Оренбурга» нет в этом преимущества? Абсолютно. Это отстранение не создаёт нам преимущество. Команда у ЦСКА опытная, тренер её готовил», — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

Напомним, матч 14-го тура РПЛ «Оренбург» — ЦСКА состоится в воскресенье, 23 октября.

Обзор 13-го тура РПЛ:

Приходи на футбольный квиз «Чемпионат Brainboy» 25 октября!