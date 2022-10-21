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Крестинин: я в одном ряду с Эрдоганом, Лавровым и Блаттером по госнаградам в Киргизии

Крестинин: я в одном ряду с Эрдоганом, Лавровым и Блаттером по госнаградам в Киргизии
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Российский специалист Александр Крестинин, возглавляющий сборную Кыргызстана, рассказал о весомых государственных наградах от киргизского правительства за успехи во главе национальной команды по футболу. Напомним, в 2019 году Крестинин вывел Кыргызстан на Кубок Азии – команда дошла до стадии 1/8 финала.

«Выход в 1/8 финала Кубка Азии с Киргизией в 2019 году? Это было важное событие для Кыргызстана. Страна впервые в истории играла на таком турнире. Думаю, мы неплохо воспользовались нашими возможностями. Конечно, могли ещё лучше, но нам грех жаловаться.

Предлагали ли мне гражданство за столь хороший результат? С гражданством не обращались, но у меня есть самая высокая правительственная награда, которую может заслужить иностранец, – орден «Данакер». Такая награда есть у Эрдогана, Сергея Лаврова, Йозефа Блаттера. Так что я в одном ряду с ними по государственным наградам Кыргызстана», — приводит слова Крестинина Metaratings.

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