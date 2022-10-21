Семак высказался о ситуации с Мостовым, который был недоволен обратной заменой

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о недопонимании, которое произошло между ним и футболистом сине-бело-голубых Андреем Мостовым. Напомним, футболист после обратной замены в игре четвёртого раунда Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» (2:1) начал спорить с тренером. На 83-й минуте Семак сделал обратную замену Мостового, который вышел на поле на 61-й минуте.
«Успели пообщаться с Мостовым. И вчера после игры, и сегодня перед тренировкой. Всё абсолютно нормально — Андрей всё понял и осознал, будет готовиться для того, чтобы помогать команде. Эмоции есть у нас у всех — главное, что, если возникает какая-то непонятная ситуация, её нужно быстро решить и двигаться дальше. Нас ждёт ещё шесть непростых матчей, и каждый должен по максимуму помогать команде. Это касается не только игроков, но и тренеров», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
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