В «Спартаке» поздравили Неманью Видича с днём рождения

Бывшему защитнику московского «Спартака» и «Манчестер Юнайтед» Неманье Видичу исполнился 41 год. Российская команда опубликовала поздравление футболисту в своём телеграм-канале.
«Неманье Видичу – 41! Поздравляем сербского бойца с днём рождения и желаем всего наилучшего! Srećan rođendan, Nemanja!» — сказано в сообщении.
Srećan rođendan, Nemanja! — («с днём рождения, Неманья» на сербском. – Прим. «Чемпионата»).
Видич был футболистом «Спартака» с лета 2004 по январь 2006 год. Затем он перешёл в «Манчестер Юнайтед», в составе которого выступал до 2014 года. Завершил карьеру сербский игрок в «Интере» в 2016-м. За свою карьеру выиграл 20 трофеев, включая Лигу чемпионов и пять наград чемпиона Англии.
Обзор 13-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #22. Видеоролик:
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