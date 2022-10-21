Денис Давыдов перешёл из «Химок» в медийный клуб «Reality»

Нападающий «Химок» Денис Давыдов перешел в медийный футбольный клуб «Reality». Об этом сообщает пресс-служба медийного клуба.

Футболист так и не дебютировал за красно-черных в Российской Премьер-Лиге. Он провел один матч в Фонбет Кубке России, за молодежную команду Давыдов провел четыре матча. Контракт между подмосковным клубом и игроком действовал до конца следующего сезона. Ранее футболист играл за клуб «Знамя Труда» из Орехово-Зуево, выступающий во Второй лиге.

Форвард является воспитанником московского «Спартака». За основную команду красно-белых нападающий в 37 матчах забил один гол и отдал шесть результативных передач. Также выступал за юрмальский «Спартак» и «Младу-Болеслав».

В 2019 году играл за «Нижний Новгород», после чего перешёл в софийский ЦСКА, за который выступал в сезоне-2019/2020. В апреле 2020 года 25-летний форвард покинул болгарский клуб и стал свободным агентом. Осенью Давыдов присоединился к «Томи», которую покинул по окончании сезона.