Игрок «Динамо» Сазонов: мы прошли сложный этап — проигрывали и играли не так, как хотели

Защитник «Динамо» Саба Сазонов заявил, что команда прошла неудачный этап. В последних двух матчах команда Славиши Йокановича одержала две победы, однако до этого в четырёх играх бело-голубые не одерживали побед.
«Отлично, что у команды две победы подряд. Мы прошли сложный этап, когда мы проигрывали и играли не так, как хотели. Думаю, матч с «Ростовом» показал, что мы справились с этим периодом. Надеюсь, дальше будем играть лучше и лучше. К примеру, давно мы не играли на ноль», — сказал Сазонов в беседе в корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, Сазонов является воспитанником санкт-петербургского «Зенита». В 2021 году защитник перешёл в московское «Динамо». В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в десяти матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.
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