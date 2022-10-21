«Газпром Арена» — место проведения финала женского Кубка России по футболу

Финал женского Кубка России, в котором встретятся «Зенит» и ЦСКА, состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Девушки разыграют трофей 4 ноября в 16:30 мск. Об этом сообщает пресс-служба Суперлиги в телеграм-канале.
«Городом проведения финала был выбран г. Санкт-Петербург по итогам жеребьевки, прошедшей 14 октября 2022 г. в зале Исполкома РФС. В борьбе за титул обладателя Кубка России встретятся ЖФК «Зенит» и ЖФК ЦСКА. Для команды из Петербурга это второй подряд шанс завоевать Кубок, а женская команда ЦСКА попробует вернуть себе трофей спустя пять лет», — сказано в сообщении.
Напомним, в прошлом туре женской Суперлиги «Зенит» досрочно стал победителем турнира. Команда из Санкт-Петербурга завоевала этот трофей впервые. Отметим, что петербуржцы создали женскую команду в январе 2020 года.
Футболистки «Зенита» отмечают победу в Суперлиге с болельщиками. Видеоролик:
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