ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом» и завоевал серебряные медали женской Суперлиги

Сегодня, 21 октября, на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге проходил матч 23-го тура женской Суперлиги. Встречались местный «Зенит» и московский ЦСКА. Финальный свисток Марины Крупской зафиксировал в игре ничью — 1:1.

Первый гол в матче был забит на 27-й минуте: Маргарита Черномырдина отличилась после передачи Татьяны Петровой, выведя ЦСКА вперёд. «Зенит» сравнял счёт в добавленное ко встрече время: точный удар удался Кики.



«Зенит» с 34 очками располагается на первом месте в турнирной таблице. Команда Ольги Порядиной в прошлом туре досрочно победила в розыгрыше женской Суперлиги. ЦСКА (28) — второй. Московская команда также досрочно завоевала серебряные медали.

Напомним, 4 ноября «Зенит» и ЦСКА разыграют Кубок России. Встреча пройдёт на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Футболисток «Зенита» встретили в Санкт-Петербурге. Видеоролик: