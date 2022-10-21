ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом» и завоевал серебряные медали женской Суперлиги

Сегодня, 21 октября, на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге проходил матч 23-го тура женской Суперлиги. Встречались местный «Зенит» и московский ЦСКА. Финальный свисток Марины Крупской зафиксировал в игре ничью — 1:1.
Первый гол в матче был забит на 27-й минуте: Маргарита Черномырдина отличилась после передачи Татьяны Петровой, выведя ЦСКА вперёд. «Зенит» сравнял счёт в добавленное ко встрече время: точный удар удался Кики.
«Зенит» с 34 очками располагается на первом месте в турнирной таблице. Команда Ольги Порядиной в прошлом туре досрочно победила в розыгрыше женской Суперлиги. ЦСКА (28) — второй. Московская команда также досрочно завоевала серебряные медали.
Напомним, 4 ноября «Зенит» и ЦСКА разыграют Кубок России. Встреча пройдёт на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
Футболисток «Зенита» встретили в Санкт-Петербурге. Видеоролик:
- 21 октября 2022
-
21:01
-
20:46
-
20:36
-
20:22
-
20:20
-
20:20
-
20:19
-
19:54
-
19:43
-
19:40
-
19:33
-
19:29
-
19:20
-
19:05
-
19:00
-
19:00
-
18:47
-
18:47
-
18:35
-
18:34
-
18:32
-
18:20
-
18:10
-
18:07
-
17:58
-
17:58
-
17:41
-
17:41
-
17:41
-
17:28
-
17:27
-
17:23
-
17:14
-
17:00
-
16:53