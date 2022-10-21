Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом» и завоевал серебряные медали женской Суперлиги

ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом» и завоевал серебряные медали женской Суперлиги
Комментарии

Сегодня, 21 октября, на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге проходил матч 23-го тура женской Суперлиги. Встречались местный «Зенит» и московский ЦСКА. Финальный свисток Марины Крупской зафиксировал в игре ничью — 1:1.

Первый гол в матче был забит на 27-й минуте: Маргарита Черномырдина отличилась после передачи Татьяны Петровой, выведя ЦСКА вперёд. «Зенит» сравнял счёт в добавленное ко встрече время: точный удар удался Кики.

«Зенит» с 34 очками располагается на первом месте в турнирной таблице. Команда Ольги Порядиной в прошлом туре досрочно победила в розыгрыше женской Суперлиги. ЦСКА (28) — второй. Московская команда также досрочно завоевала серебряные медали.

Напомним, 4 ноября «Зенит» и ЦСКА разыграют Кубок России. Встреча пройдёт на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Футболисток «Зенита» встретили в Санкт-Петербурге. Видеоролик:

Новость по теме
«Газпром Арена» — место проведения финала женского Кубка России по футболу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022