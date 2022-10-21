RMC: Боатенг заставил девушку подписать соглашение о неразглашении до её самоубийства

Защитник «Лиона» Жером Боатенг применял к своей бывшей девушке Касии Ленхардт «физическое, психологическое и финансовое насилие». Также за несколько недель до её самоубийства он заставил её подписать соглашение о неразглашении их отношений. Такое мнение огласил прокурор по делу 34-летнего футболиста. Об этом сообщает RMC Sport.

Ранее стало известно, что Боатенг обвиняется в нанесении Ленхардт телесных повреждений. Сообщалось, что в 2018 году игрок напал на неё во время отпуска после ссоры. Недавно стало известно, что в суд поступил документ, который адвокаты семьи Ленхардт признали подлинным. Он рассказывает о матери модели, которая объясняет, что её дочь сказала ей, что подписала соглашение о неразглашении под давлением Боатенга. Контракт требует, чтобы она хранила молчание об их отношениях.

Сообщается, что адвокат немецкого защитника утверждает, что именно она попросила подписать этот документ. Ленхардт сообщила матери, что Боатенг ударил её по лицу, поэтому она подписала соглашение из-за страха. Близкие к Ленхардт люди рассказывают, что перед смертью она чувствовала угрозу, но ничего не могла сказать, поскольку действовало соглашение о неразглашении.

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