Баженов — о непопадании Промеса на ЧМ: ожидаемо, даже если бы он забил 500 голов за неделю

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов прокомментировал непопадание нападающего красно-белых Квинси Промеса в расширенную заявку сборной Нидерландов на чемпионат мира в Катаре.

«Поймите меня правильно, но мне не обидно, что он не попал в расширенный список. Мы понимаем, почему так случилось. Было бы обидно, если бы это решение было не политическим. Всё ожидаемо, даже если бы Квинси забил 500 голов за неделю.



Когда не включают человека, который достоин хотя бы расширенного списка, тогда понимаешь, что это странно, и можно расстроиться», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

30-летний Промес дебютировал в составе сборной Нидерландов в марте 2014 года. С тех пор в 50 матчах Квинси забил семь голов и отдал семь результативных передач.