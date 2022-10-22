ESPN: «Ливерпуль» связался с агентами Френки де Йонга и хочет подписать игрока в январе

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг в зимнее трансферное окно может продолжить карьеру в Англии. 25-летним футболистом интересуется «Ливерпуль»: мерсисайдцы уже связались с агентами нидерландского хавбека по поводу зимнего трансфера. Об этом сообщает ESPN.
Де Йонг стал игроком «Барселоны» летом 2019 года, перейдя из «Аякса». В нынешнем сезоне полузащитник в 12 матчах чемпионата Испании и Лиги чемпионов забил один мяч. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году. В летнее трансферное окно сообщалось, что де Йонгом активно интересуется «Манчестер Юнайтед», его также мог подписать «Челси».
Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера 2022/2023. 10-й тур:
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