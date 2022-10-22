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Семак рассказал, за счёт чего у женского «Зенита» получилось досрочно выиграть Суперлигу

Семак рассказал, за счёт чего у женского «Зенита» получилось досрочно выиграть Суперлигу
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Наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал о своих впечатлениях от участия в награждении футболисток «Зенита» золотыми медалями Суперлиги и добавил, что именно командный дух помог спорстменкам достичь положительного результата.

Питерская команда досрочно стала чемпионом России в прошлую субботу, 15 октября, поделив очки в игре с «Ростовом». Церемония награждения прошла в минувшую пятницу, 15 октября, по окончании встречи 5-го тура последнего тура Суперлиги, в которой «Зенит» сыграл вничью со столичным ЦСКА (1:1).

«Это ощущение праздника для девчонок, которые весь сезон шли к этому достижению. И шли действительно достаточно уверенно. Прекрасный сезон. Это не так просто — мы сами это знаем. И, конечно, тот командный дух и единение позволили настолько ровно пройти всю дистанцию. Это невероятно. Мы искренне поздравляем девчонок и радуемся их эмоциям! Наслаждаемся тем праздником, который сейчас происходит», — сказал Семак в интервью «Матч ТВ».

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