Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — «Динамо»

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, чего ожидает от матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо».

«Ожидаю интересный матч. «Локомотив» и «Динамо» находятся не в самой лучшей и физической, и психологической форме. Поэтому команды отдадут на поле всё, чтобы взять три очка. Кто окажется сильнее — покажет футбольное поле. На бумаге фаворита я не вижу», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Динамо» состоится сегодня, 22 октября, на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Динамо».