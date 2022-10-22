Силкин — о матче «Локо» — «Динамо»: кто первый ошибётся, тот и будет играть в догонялки

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».
«Не могу сказать, сможет ли «Динамо» продолжить победную серию. Сейчас что у них, что у «Локомотива» проблемы с игрой. В этом матче шансы команд — 50 на 50. Кто первый ошибётся, тот и будет играть в догонялки», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Локомотив» — «Динамо» состоится сегодня, 22 октября, на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Динамо».
«Динамо» набрало 20 очков в 13 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (12) — на 13-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (33).
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