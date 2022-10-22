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Локомотив — Динамо. Прямая трансляция
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Владимир Гранат рассказал, какую игру ждёт в матче «Локомотив» — «Динамо»

Владимир Гранат рассказал, какую игру ждёт в матче «Локомотив» — «Динамо»
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Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением о предстоящем матче с «Локомотивом» в 14-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 22 октября, на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». Начало игры — в 19:00 мск.

«Не вижу фаворита в матче «Локомотива» и «Динамо». Надеюсь, что команды встали на правильный путь. Хотелось бы увидеть интересный и яркий матч. Главное, чтобы команды не закрывались.

Проигравшей команде будет сложно бороться за высокие места. Для «Локомотива» поражение от «Динамо» может означать одно — к топ-5 приблизиться будет очень сложно», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

«Динамо» находится на восьмой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 13 проведённых матчей. У команды Йокановича 20 набранных очков. «Локомотив» набрал 12 баллов и занимает 13-е место.

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