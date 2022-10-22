Владимир Гранат рассказал, какую игру ждёт в матче «Локомотив» — «Динамо»

Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением о предстоящем матче с «Локомотивом» в 14-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 22 октября, на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». Начало игры — в 19:00 мск.
«Не вижу фаворита в матче «Локомотива» и «Динамо». Надеюсь, что команды встали на правильный путь. Хотелось бы увидеть интересный и яркий матч. Главное, чтобы команды не закрывались.
Проигравшей команде будет сложно бороться за высокие места. Для «Локомотива» поражение от «Динамо» может означать одно — к топ-5 приблизиться будет очень сложно», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
«Динамо» находится на восьмой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 13 проведённых матчей. У команды Йокановича 20 набранных очков. «Локомотив» набрал 12 баллов и занимает 13-е место.
- 22 октября 2022
-
15:21
-
15:15
-
15:10
-
15:10
-
14:53
-
14:34
-
14:31
-
14:13
-
14:13
-
14:12
-
13:45
-
13:39
-
13:30
-
13:14
-
13:05
-
12:47
-
12:40
-
12:37
-
12:20
-
12:17
-
12:00
-
12:00
-
12:00
-
11:50
-
11:45
-
11:41
-
11:40
-
11:20
-
11:11
-
11:05
-
11:00
-
11:00
-
10:40
-
10:28
-
10:20