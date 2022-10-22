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«Райо Вальекано» разгромил «Кадис» в матче с тремя удалениями

«Райо Вальекано» разгромил «Кадис» в матче с тремя удалениями
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В матче 11-го тура испанской Примеры «Райо Вальекано» принимал «Кадис». Встреча прошла на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

На 42-й минуте встречи с поля был удалён защитник «Кадиса» Исаак Карселен.

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Через две минуты полузащитник «Райо Вальекано» Иси Паласон успешно реализовал пенальти и открыл счёт.

В компенсированное время первого тайма хавбек Альваро Гарсия упрочил преимущество хозяев.

На 61-й минуте полузащитник гостей Рубен Алькарас получил вторую жёлтую карточку, оставив команду вдевятером.

На 63-й минуте защитник «Райо Вальекано» Флорьян Лежён довёл счёт до разгромного.

На 79-й минуте четвёртый гол забил форвард хозяев Серхио Камельо. На 82-й минуте защитник «Райо Вальекано» Иван Балиу отправил мяч в собственные ворота. На 87-й минуте был удалён хавбек хозяев Ранди Нтекья. В концовке встречи итоговый счёт установил Лежён, оформивший дубль.

«Райо Вальекано» набрал 15 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Примеры. «Кадис» (7) — на предпоследнем, 19-м месте.

Испания - Примера. 11-й тур
22 октября 2022, суббота. 15:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
5 : 1
Кадис
Кадис
1:0 Паласон – 44' (пен)   2:0 Гарсия – 45+1'   3:0 Лежён – 63'   4:0 Камельо – 79'   4:1 Балиу – 82' (автогол)   5:1 Лежён – 89'
Удаления: Нтекья – 87' / Карселен – 42', Алькарас – 61'
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