«Райо Вальекано» разгромил «Кадис» в матче с тремя удалениями

В матче 11-го тура испанской Примеры «Райо Вальекано» принимал «Кадис». Встреча прошла на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.



На 42-й минуте встречи с поля был удалён защитник «Кадиса» Исаак Карселен.

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Через две минуты полузащитник «Райо Вальекано» Иси Паласон успешно реализовал пенальти и открыл счёт.

В компенсированное время первого тайма хавбек Альваро Гарсия упрочил преимущество хозяев.

На 61-й минуте полузащитник гостей Рубен Алькарас получил вторую жёлтую карточку, оставив команду вдевятером.

На 63-й минуте защитник «Райо Вальекано» Флорьян Лежён довёл счёт до разгромного.

На 79-й минуте четвёртый гол забил форвард хозяев Серхио Камельо. На 82-й минуте защитник «Райо Вальекано» Иван Балиу отправил мяч в собственные ворота. На 87-й минуте был удалён хавбек хозяев Ранди Нтекья. В концовке встречи итоговый счёт установил Лежён, оформивший дубль.



«Райо Вальекано» набрал 15 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Примеры. «Кадис» (7) — на предпоследнем, 19-м месте.