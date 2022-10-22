«Локомотив» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 14-го тура РПЛ

Сегодня, 22 октября, в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Локомотив» встретится с «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Динамо». Команды объявили стартовые составы на матч:
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Магкеев, Тикнизян, Едвай, Баринов, Миранчук, Карпукас, Керк, Камано, Изидор.
Запасные: Савин, Худяков, Ненахов, Кузьмичёв, Мампасси, Митай, Куликов, Марадишвили, Раконьяц, Педриньо.
«Динамо»: Шунин, Лаксальт, Фернандес, Сазонов, Даса, Кутицкий, Захарян, Фомин, Макаров, Нгамалё, Смолов.
Запасные: Будачёв, Лещук, Паршивлюк, Скопинцев, Лесовой, Маричал, Грулёв, Осокин, Тюкавин, Сулаквелидзе, Гладышев.
«Динамо» набрало 20 очков в 13 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (12) — на 13-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (33).
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