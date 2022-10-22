«Фатих Карагюмрюк» обыграл «Умраниеспор». Оздоев провёл на поле почти весь матч

Сегодня, 22 октября, в матче 11-го тура чемпионата Турции «Умраниеспор» принимал на своём поле «Фатих Карагюмрюк». Игра проходила на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле и завершилась победой гостей со счётом 3:1. Российский полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 84-й минуте.

Голами в составе «Фатих Карагюмрюк» отметились Давиде Бираски, Мбайе Дьян и Фабио Борини. Единственный мяч «Умраниеспора» забил Умут Найир. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу гостей.

«Фатих Карагюмрюк» набрал 12 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Турции сезона-2022/2023. «Умраниеспор» набрал три очка и занимает 19-е место в турнирной таблице.