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«РБ Лейпциг» вырвал ничью у «Аугсбурга» на 90-й минуте, проигрывая 0:3 по ходу матча

«РБ Лейпциг» вырвал ничью у «Аугсбурга» на 90-й минуте, проигрывая 0:3 по ходу матча
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Сегодня, 22 октября, состоялась встреча 11-го тура немецкой Бундеслиги, в которой «Аугсбург» принимал «РБ Лейпциг». Матч проходил на стадионе «WWK-Арена». Игра началась в 16:30 мск.

«Аугсбург» вышел вперёд на 34-й минуте встречи, когда Мергим Бериша реализовал 11-метровый удар. На 51-й минуте Эрмедин Демирович сумел укрепить преимущество хозяев, а на 64-й минуте Рубен Варгас довёл счёт до разгромного. На 66-й «Аугсбург» остался в меньшинстве, когда защитник Иагу Бордуши за минуту получил две жёлтые карточки, после чего покинул поле. На 73-й минуте гости сумели реализовать численное большинство благодаря усилиям Андре Силвы. На 89-й минуте Кристофер Нкунку сократил преимущество и подарил «Лейпцигу» надежду на ничью. На 90-й минуте нападающий Уго Новоа забил гол и сумел подарить гостям ничью в этом матче — 3:3.

После матча «Лейпциг» набрал 16 очков и расположился на 10-м месте турнирной таблицы. «Аугсбург», у которого 14 очков, находится на 12-й строчке.

Германия - Бундеслига. 11-й тур
22 октября 2022, суббота. 16:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Окончен
3 : 3
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0 Бериша – 34' (пен)   2:0 Демирович – 51'   3:0 Варгас – 64'   3:1 А. Силва – 73'   3:2 Нкунку – 89'   3:3 Новоа – 90'
Удаления: Бордуши – 66' / нет
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