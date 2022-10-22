«РБ Лейпциг» вырвал ничью у «Аугсбурга» на 90-й минуте, проигрывая 0:3 по ходу матча

Сегодня, 22 октября, состоялась встреча 11-го тура немецкой Бундеслиги, в которой «Аугсбург» принимал «РБ Лейпциг». Матч проходил на стадионе «WWK-Арена». Игра началась в 16:30 мск.



«Аугсбург» вышел вперёд на 34-й минуте встречи, когда Мергим Бериша реализовал 11-метровый удар. На 51-й минуте Эрмедин Демирович сумел укрепить преимущество хозяев, а на 64-й минуте Рубен Варгас довёл счёт до разгромного. На 66-й «Аугсбург» остался в меньшинстве, когда защитник Иагу Бордуши за минуту получил две жёлтые карточки, после чего покинул поле. На 73-й минуте гости сумели реализовать численное большинство благодаря усилиям Андре Силвы. На 89-й минуте Кристофер Нкунку сократил преимущество и подарил «Лейпцигу» надежду на ничью. На 90-й минуте нападающий Уго Новоа забил гол и сумел подарить гостям ничью в этом матче — 3:3.

После матча «Лейпциг» набрал 16 очков и расположился на 10-м месте турнирной таблицы. «Аугсбург», у которого 14 очков, находится на 12-й строчке.