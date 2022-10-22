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«Реал» предложил Тони Кроосу новый контракт, ранее игрок рассматривал завершение карьеры

«Реал» предложил Тони Кроосу новый контракт, ранее игрок рассматривал завершение карьеры
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Мадридский «Реал» предложил полузащитнику Тони Кроосу продление контракта на сезон — до 2024 года. Об этом сообщает журналист Томас Гонсалес в «Твиттере». Ранее появлялась информация, что немецкий игрок может завершить карьеру летом 2023-го, желая уйти из футбола на пике.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выразил надежду, что 32-летний футболист останется в команде, но примет решение после окончания чемпионата мира в Катаре.

Кроос перешёл в «Реал» из «Баварии» летом 2014 года. В 13 матчах нынешнего сезона на его счету три результативные передачи. Вместе со «сливочными» Тони выиграл 18 трофеев, включая четыре победы в Лиге чемпионов.

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