«Реал» намерен начать переговоры о новом контракте с Асенсио после чемпионата мира

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио, редко выходивший на поле в нынешнем сезоне, всё ещё может остаться в клубе из столицы Испании. Карло Анчелотти остался доволен выступлениями футболиста, поэтому «сливочные» могут вновь начать переговоры о контракте с Асенсио после чемпионата мира. Об этом сообщает Sport.es.

26-летний Асенсио выступает за «Реал» с лета 2015 года. В нынешнем сезоне полузащитник в 10 матчах во всех турнирах провёл на поле 114 минут, отметившись двумя забитыми голами. Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес после отказа Асенсио подписывать новый контракт попросил Карло Анчелотти реже выпускать футболиста на поле.

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