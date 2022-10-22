Степашин — о матче «Локо» — «Динамо»: сегодня день рождения Яшина, что я ещё могу ждать?

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин высказался о предстоящей встрече «Локомотива» и «Динамо» в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги, а также прокомментировал перестановки в руководстве железнодорожников.

«Что сегодня жду от матча? Сегодня день рождения Яшина, что я ещё могу ждать? Как мне перестановки в «Локомотиве»? Вот сейчас и поговорим с руководством», — передаёт слова Степашина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, матч между «Динамо» и «Локомотивом» состоится сегодня, 22 октября. Московское дерби пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». Стартовый свисток главного арбитра встречи Павла Кукуяна прозвучит в 19:00 мск.

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